Andrea Dovizioso, GP Repubblica Ceca 2018: “Ho piazzato una pole esagerata! Domani le gomme faranno la differenza”

Una vera “zampata”. Andrea Dovizioso centra una splendida pole position nel Gran Premio della Repubblica Ceca 2018 di MotoGP, con un ultimo giro perfetto che ha permesso al romagnolo di scalzare il favoritissimo Marc Marquez e, non ultimo, rintuzzare l’attacco di Valentino Rossi che ha concluso alle sue spalle. Erano ben 28 gare che il portacolori della Ducati non centrava la partenza al palo. Un motivo ulteriore per festeggiare. “Sono davvero soddisfatto – esordisce Dovizioso ai microfoni di Sky Sport – Fino a questo momento si può parlare di un gran bel weekend, per cui sono fiducioso. Devo dire che è stato importante partire bene sin da ieri, ma oggi sono stato stupito dal cronometro. Non potevo pensare di piazzare un tempo simile, ma quando ho incominciato quel tentativo ho capito subito che la moto c’era e ha risposto nel migliore dei modi. Non c’è che dire, ho realizzato un tempo esagerato”.

Se la pole position è andata in archivio, tutto sarà ancora da scrivere domani, in una gara che si annuncia quanto mai imprevedibile. “Credo che per domani nessuno possa sapere chi può essere favorito, o chi può soffrire. Vedremo solo dopo il via chi ne avrà di più, perchè c’è veramente troppo caldo. In questi turni di prove libere ognuno ha girato con gomme diverse, per un numero variabile di tornate. Non c’è una idea chiara, per cui tutto sarà in bilico”.

La sua Desmosedici, tuttavia, sta rispondendo bene. “Ho un buon feeling con la mia moto, e l’ho sentito sin dall’avvio del fine settimana. Da qui a vincere ce ne passa, ma ce la metterò tutta domani in gara, sfruttando la pole position”.

