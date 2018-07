Wimbledon 2018, Thomas Fabbiano: “Ho imparato che posso battere i campioni”. Ora la sfida con Tsitsipas: “È il migliore della sua generazione”

Ieri Thomas Fabbiano ha realizzato l’impresa della carriera a Wimbledon, riuscendo a battere un campione come Stan Wawrinka e volando così al terzo turno per la prima volta. Il 29enne di Grottaglie dopo tanto duro lavoro è riuscito a brillare anche sull’erba e oggi sfiderà il greco Stefanos Tsitsipas per provare a prolungare questo suo sogno.

Una bella vittoria quindi per Fabbiano che ha analizzato così la sua partita al Corriere dello Sport: “Senza dubbio ho vinto una grande partita, facendo le cose giuste, quelle che servivano, senza strafare. Credo che sia una vittoria meritata perché alla fine ho giocato meglio di lui”.

Questo grande risultato è anche fondamentale per il morale e dà maggiore convinzione all’azzurro dei propri mezzi: “Non so se l’umiltà in certi momenti mi abbia condizionato in negativo, perché è vero che nel tennis bisogna anche essere un po’ sfrontati. Ma io sono così, ho voglia di scoprire ogni giorno qualcosa di nuovo di me stesso. Cosa ho imparato contro Wawrinka? Semplicemente che posso battere un campione che ha conquistato tre Slam. Un grande risultato soprattutto per la mia autostima”.

Fabbiano che da ragazzo era considerato tra i tennisti più promettenti del momento, anche se poi non è arrivata l’esplosione tanto attesa: “Sicuramente avrei voluto arrivare prima a certi livelli, ma ognuno ha i suoi tempi di maturazione. Probabilmente sette anni fa ho avuto qualche possibilità per fare un salto di qualità, ma per diverse ragioni non ci sono riuscito. E comunque, se ora sono qui, è per il lavoro cominciato quindici anni fa”

Ora la sfida a Stefanos Tsitsipas, un avversario che conosce molto bene e che ritiene uno dei migliori talenti del momento: “È uno dei giovani emergenti del circuito, il migliore della sua generazione, insieme a Denis Shapovalov. Lo considero anche un amico, ci siamo allenati assieme diverse volte. Lo scorso anno ci ho perso nel primo turno delle qualificazioni al Roland Garros. Ora ci ritroviamo al terzo turno a Wimbledon, significa che siamo migliorati entrambi parecchio”.













