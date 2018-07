Wimbledon 2018: Paolo Lorenzi centra il suo obiettivo e si qualifica al secondo turno. Piegato in quattro set Laslo Djere

Missione compiuta per Paolo Lorenzi e, per il secondo anno consecutivo, l’azzurro accede al secondo turno di Wimbledon, superando in quattro set (7-6 6-7 6-2 6-4) il serbo Laslo Djere in 3 ore 3 minuti di partita. Grande prestazione quella del senese che, con la solita determinazione, ha fatto suo l’incontro con merito. Nel prossimo round, l’italiano dovrà vedersela con il francese Gael Monfils, vittorioso nel derby transalpino contro Richard Gasquet.

Nel primo set l’equilibrio regna sovrano ed entrambi mantengono ottime percentuali di efficienza al servizio che rendono problematica la risposta. Solo Lorenzi riesce a costruirsi un’opportunità nel terzo game, non trovando però modo di concretizzare la chance. L’epilogo al tie-break è inevitabile e Paolo è abilissimo nel mettere sotto pressione il rivale, assai falloso in questa fase. Sullo score di 7-1, dunque, l’azzurro si porta in vantaggio nel computo dei set.

Stessa storia e stesso mare nel secondo parziale, con Lorenzi e Djere assai efficaci in battuta, concedendo davvero poco allo scambio prolungato. Tuttavia, il nostro portacolori nella fase calda della frazione ha ben tre set point, contro il servizio dell’avversario, non sfruttati a dovere. Poca concretezza pagata a caro prezzo da Lorenzi, costretto a cedere 7-3 al tie-break.

Si ricomincia da capo, dunque, nel terzo set e Paolo ritrova il proprio tennis, strappando la battuta al serbo in apertura e gestendo con grande autorevolezza il gioco. Grazie ad un buon 70% di punti conquistati con la prima di servizio, l’italiano non dà modo al rivale di rimettersi in carreggiata, bissando il break di vantaggio nel settimo game e chiudendo sul 6-2.

Nel quarto parziale la partenza del tennista nostrano è altrettanto convincente, andando avanti di un break e non capitalizzando, però, due break point nel terzo gioco. Arriva il controbreak nel sesto game del serbo per via di tanti errori da parte dell’azzurro. Paolo però reagisce prontamente e con colpi di rara potenza è nuovamente in vantaggio e suggella la propria superiorità sul punteggio di 6-4.













Foto: profilo twitter Federtennis