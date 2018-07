Wimbledon 2018: Novak Djokovic è tornato, sconfitto Rafael Nadal al quinto set! Che Finale con Kevin Anderson

Novak Djokovic è tornato nell’Olimpico dei grandi: il serbo ha conquistato l’accesso alla Finale di Wimbledon 2018 e domani affronterà il sudafricano Kevin Anderson per conquistare il quarto sigillo sull’erba londinese. Il serbo ha sovvertito i pronostici della vigilia e ha sconfitto Rafael Nadal per 3-2 (6-4, 3-6 7-6(9), 3-6, 10-8) al termine di una partita drammatica spalmata su due giorni: iniziata ieri in serata dopo l’infinita semifinale tra Anderson e Isner, sospesa sul 2-1 per lo slavo e chiusa oggi sul Campo Centrale con un quinto set lungo in cui non sono mai mancate le emozioni.

Il 31enne vola all’atto conclusivo del prestigioso Slam per la quinta volta: oltre ai successi del 2011, 2014 e 2015 (una contro Nadal, due contro Federer) va annoverata anche la sconfitta del 2013 contro Andy Murray. Novak Djokovic ha passato due anni davvero molto complicati a causa di un’infinità di problemi fisici (l’ultimo Slam vinto è il Roland Garros 2016) ma pian piano ha saputo tornare grande e oggi ha avuto la consacrazione sconfiggendo il mancino di Manacor che ancora una volta ha sofferto su questa superficie.

La sfida ieri sera era stata interrotta al termine del terzo set, con Djokovic avanti per due partite ad una. Il quarto parziale oggi si apre con un game lunghissimo: Nadal deve annullare subito due palle break, ma, dopo 18 punti giocati, si salva e va 1-0. Il momento diviene favorevole all’iberico, che piazza un parziale di 10 punti a 1 e vola sul 3-0 non pesante. La sfida però va avanti a strappi ed il serbo reagisce: controparziale di 12-2 e Djokovic si riporta sul 3-3. Quando l’inerzia sembra tutta per il serbo, ecco che esce nuovamente Nadal: l’iberico tiene il servizio nel settimo game e vola sul 15-40 nell’ottavo. La seconda occasione è quella buona e il numero uno al mondo sale 5-3 e servizio. Partita finita? No, Djokovic in un amen si porta 0-40 ed ha tre occasioni per il controbreak, ma a quel punto lo spagnolo sale in cattedra, infila cinque punti consecutivi a va a chiudere il parziale per 6-3, rinviando ogni verdetto alla partita decisiva che, come abbiamo potuto ricordare ieri nella prima semifinale maschile, non prevede il tie break.

Nel quinto set i due giocatori sono praticamente perfetti sui proprio turni in battuta, fino al 4-3 per Djokovic. Nell’ottavo game, infatti, Nadal ha concesso una pesantissima palla break ma con due eccellenti battute ha impedito all’avversario di involarsi verso la vittoria. Nella frazione successiva Djokovic concede due break-point ma li annulla brillantemente e si porta sul 5-4. La slavo si porta anche a due punti dalla vittoria (30-0) ma il mancino di Manacor pesca quattro punti consecutivi con un gran servizio e impatta ancora. La stessa situazione si replica sul 7-6 e 30-0, quando l’iberico zittisce ancora l’avversario. Il quindicesimo gioco è infinito, il serbo deve annullare ben tre break-point. Ha poi un match-point nel game successivo, Nadal lo annulla ma si tratta solo di un rinvio.













Foto:Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com