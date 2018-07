Wimbledon 2018: Mike Bryan e Jack Sock trionfano nella finale del doppio maschile

Sono gli statunitensi Jack Sock e Mike Bryan, teste di serie numero sette, a trionfare nella finale di Wimbledon 2018 del torneo di doppio maschile. La coppia americana si è imposta al termine di un confronto molto lottato con il punteggio di 6-3 6-7 6-3 5-7 6-2 contro il duo formato dal sudafricano Raven Klaasen e dall’australiano Michael Venus (testa di serie numero tredici).

Un confronto molto tirato in cui ha prevalso la maggior aggressività dell’accoppiata a stelle e a strisce con 21 colpi vincenti, decisivi per centrare il successo finale. In particolare il servizio di Bryan nella quinta frazione ha avuto un peso nel trionfo dei due tennisti d’Oltreoceano, essendo il 40enne californiano il più esperto ed abile nella specialità del doppio. Sock, da par suo, con colpi di pregevole fattura e di grande potenza, ha dato manforte all’accoppiata. Con questo risultato per il 25enne del Nebraska è arrivato il primo successo in carriera in uno Slam mentre per il citato Bryan è il 17°, il primo senza il fratello gemello Bob infortunato.













Foto: Meaning-March / MiShutterstock.com