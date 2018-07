Wimbledon 2018: Juan Martin Del Potro supera Gilles Simon e conquista i quarti di finale. L’argentino affronterà Nadal

E’ Juan Martin Del Potro l’ultimo a qualificarsi ai quarti di finale dell’edizione 2018 di Wimbledon. L’argentino ha sconfitto il francese Gilles Simon (n.53 del mondo) con il punteggio di 7-6 7-6 5-7 7-6 in 4 ore e 31 minuti di partita. Un match estremamente lottato tenutosi in due giornate che ha sorriso al n.4 ATP. Sarà dunque il sudamericano ad affrontare nel prossimo turno il n.1 del ranking Rafael Nadal, andando a completare il quadro dei quarti.

Nel primo set Del Potro fa fatica a tenere il ritmo del transalpino da fondo. Con la sua regolarità Simon fa spostare lateralmente il Gigante di Tandil, avendo tre palle break nel sesto game e non riuscendo però a concretizzarle. Da par suo, l’argentino dà segnali di vitalità nel gioco successivo non sfruttando due palle break ai vantaggi. L’equilibrio tra i due rivali permane e l’epilogo al tie-break è scontato. L’incidenza del servizio e del dritto della testa di serie numero cinque si fa sentire ed il 7-1 in suo favore vale il primo parziale. Il 76% di punti ottenuti con la prima in battuta ed i 18 winners hanno sostenuto il tennis di Juan Martin.

Nel secondo set si procede a strappi ed entrambi hanno le loro chance: nel settimo game Simon, con giocate di grande precisione da fondo, si porta avanti nel punteggio, conquistando un break di vantaggio. L’argentino non si dà per vinto e fa suo il controbreak immediato. Occasioni sulla racchetta del francese e del sudamericano anche a chiosa della seconda frazione quando Simon non sfrutta due palle break, anche per merito di due ottime prime di servizio di Del Potro, e lo stesso vale per il n.4 del mondo che spreca quattro set point prima di andare al tie-break ancora una volta. Nuovamente il top10 si dimostra più lucido, giocando meglio i punti decisivi e chiudendo sul 7-5.

Nel terzo set l’avvio del transalpino è convincente. Alcuni vincenti da fondo di pregevole fattura consentono al n.53 del mondo di portarsi sul 2-0 ma Delpo non molla la presa ed aggrappandosi al suo grandioso dritto ristabilisce la parità. Non è però continuo in questa frazione l’argentino e, commettendo 9 errori non forzati contro i 5 del suo avversario, è costretto a cedere ancora una volta il servizio nel dodicesimo gioco, permettendo a Simon di protrarre l’incontro ad oggi.

Il quarto set odierno è un susseguirsi di emozioni. Lo scambio di regali tra il francese e l’argentino inizia nel quarto e nel quinto game e si replica nel nono e decimo gioco, quando Del Potro spreca l’occasione di concludere la pratica al servizio, avanti 5-4, non capitalizzando quattro match point. Arriva un nuovo tie-break ed è sempre il 29enne di Tandil a farsi valere, concretizzando stavolta l’opportunità e volando ai quarti dove lo attende Rafa.













Foto: action sports / Shutterstock.com