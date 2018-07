Wimbledon 2018, il montepremi. Quanti soldi guadagna il vincitore? Cifre da capogiro…

Novak Djokovic e Kevin Anderson si sfideranno nell’attesissima Finale di Wimbledon 2018 in programma domenica 15 luglio (ore 15.00). Il serbo partirà con tutti i favori del pronostico con l’obiettivo di piazzare il quarto sigillo sull’erba londinese al suo quinto atto conclusivo in questo prestigioso Slam. Il 31enne è tornato tra i grandi dopo un paio di stagioni problematiche a cause di infortuni e, dopo aver eliminato Rafael Nadal, vuole battere anche il sudafricano per consacrarsi. Anderson, invece, è alla sua prima finale dei Championships dopo aver eliminato Roger Federer e proverà a sovvertire il pronostico.

I due giocatori non scenderanno in campo soltanto per l’onore ma anche per intascare un cospicuo assegno: quanti soldi guadagna chi vince Wimbledon 2018? Il montepremi è davvero sbalorditivo perché il vincitore guadagnerà addirittura 2,25 milioni di sterline (circa 2,55 milioni di euro) mentre il perdente si consolerà con 1,125 milioni di sterline (crica 1,275 milioni di euro). Di seguito la tabella con i soldi guadagnati dai tennisti a Wimbledon 2018:

MONTEPREMI WIMBLEDON 2018:

VINCITORE: 2,25 milioni di sterline (circa 2,55 milioni di euro)

FINALISTA PERDENTE: 1,125 milioni di sterline (circa 1,27 milioni di euro)

SEMIFINALI: 562mila sterline (circa 638mila euro)

QUARTI DI FINALE: 281mila sterline (circa 318mila euro)

OTTAVI DI FINALE: 163mila sterline (circa 185mila euro)

TERZO TURNO: 100mila sterline (circa 113mila sterline)

SECONDO TURNO: 63mila sterline (circa 71mila euro)

PRIMO TURNO: 39mila sterline (circa 44mila euro)

MONTEPREMI TOTALE: 13 milioni di sterline (circa 14,8 milioni di euro)













Foto: action sports / Shutterstock.com