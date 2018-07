Wimbledon 2018: i risultati del tabellone maschile (4 luglio). Sul velluto Roger Federer, esce Paolo Lorenzi

Va in archivio la terza giornata del torneo di Wimbledon: tra gli uomini si è giocato il secondo turno della parte alta del tabellone. Si sono completati soltanto dieci dei sedici incontri in programma, con gli altri che verranno completati in apertura del programma di domani.

Triplo tie break vincente per il canadese Milos Raonic, mentre va avanti sul velluto anche Roger Federer. In casa Italia si registra la sconfitta di Paolo Lorenzi, rimontato e battuto in quattro set dal transalpino Gael Monfils, mentre vengono fermati dalla pioggia Thomas Fabbiano, avanti di due set contro l’elvetico Stan Wawrinka ed Andreas Seppi, sotto contro il sudafricano Kevin Anderson.

Di seguito i risultati del secondo turno della parte alta del tabellone maschile:

ATP – SINGOLARE: Wimbledon (Regno Unito), erba 12:40 Finale Millman J. (Aus) 0 64 64 64 Raonic M. (Can) 3 77 77 77 12:40 Finale Pouille L. (Fra) 2 4 2 710 6 2 Novak D. (Aut) 3 6 6 68 3 6 14:10 Finale Lorenzi P. (Ita) 1 6 3 65 63 Monfils G. (Fra) 3 3 6 77 77 14:15 Finale Garcia-Lopez G. (Esp) 0 3 4 2 Medvedev D. (Rus) 3 6 6 6 14:15 Finale Querrey S. (Usa) 3 77 6 6 Stakhovsky S. (Ukr) 0 64 3 3 14:20 Finale Bedene A. (Slo) 2 2 6 63 7 3 Albot R. (Mda) 3 6 4 77 5 6 14:20 Finale McDonald M. (Usa) 3 77 5 3 6 11 Jarry N. (Chi) 2 65 7 6 2 9 14:30 Finale Mannarino A. (Fra) 3 7 7 77 Harrison R. (Usa) 0 5 5 64 15:30 Finale Karlovic I. (Cro) 2 77 6 64 64 11 Struff J-L. (Ger) 3 65 3 77 77 13 15:40 Finale Federer R. (Sui) 3 6 6 6 Lacko L. (Svk) 0 4 4 1 ——- Sosp. Cilic M. (Cro) 2 6 6 3 0 Pella G. (Arg) 0 3 1 4 0 ——- Sosp. Fabbiano T. (Ita) 2 79 6 5 40 Wawrinka S. (Sui) 0 67 3 6 40 ——- Sosp. Isner J. (Usa) 2 6 6 66 63 3 30 Bemelmans R. (Bel) 2 1 4 78 77 4 0 ——- Sosp. Kohlschreiber P. (Ger) 1 78 65 Muller G. (Lux) 0 66 63 ——- Sosp. Seppi A. (Ita) 1 3 77 3 1 A Anderson K. (Rsa) 2 6 65 6 1 40 ——- Sosp. Tsitsipas S. (Gre) 2 6 6 3 3 0 Donaldson J. (Usa) 1 3 2 6 4 0













Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com

