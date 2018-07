Wimbledon 2018, chi affronterà Thomas Fabbiano al prossimo turno? Data, programma e orario

Thomas Fabbiano ha realizzato la sua impresa a Wimbledon. Per la prima volta in carriera accede al terzo turno dei Championships sconfiggendo un tennista del calibro di Stan Wawrinka, ex top10 e vincitore di Slam. Una prestazione sublime quella del pugliese che lo proietta in avanti sull’erba londinese, ben al di là delle proprie aspettative. Il prossimo avversario sarà il talentuoso greco, testa di serie n.31, Stefanos Tsitsipas (n.31 del mondo). L’incontro dovrebbe tenersi sabato 7 luglio con orario e campo da stabilire.

La diretta televisiva dell’incontro sarà curata da Sky Sport mentre sarà possibile seguire sulla DIRETTA LIVE testuale di OASport lo sviluppo dell’incontro.

SABATO 7 LUGLIO

orario da definire – Thomas Fabbiano vs Stefanos Tsitsipas – campo da definire













Foto: profilo twitter Federtennis