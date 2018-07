Wimbledon 2018: Camila Giorgi-Serena Williams, quarti di finale. Quando si gioca? Data, programma, orario e tv

Camila Giorgi affronterà Serena Williams nei quarti di finale di Wimbledon 2018. La marchigiana ha nettamente sconfitto la Makarova mentre l’ex numero 1 del mondo si è sbarazzata della Rodina. Ora la 26enne avrà l’onore di sfidare la Regina del tennis in un incontro davvero al cardiopalma in cui non ha nulla da perdere: si preannuncia una partita durissima ma sull’erba londinese bisognerà dare davvero tutto per cercare di impensierire la statunitense e provare a regalarsi un sogno. Mai nessuna italiana è riuscita a qualificarsi alle semifinali di Wimbledon nella storia, i quattro precedenti ai quarti di finale si sono purtroppo rivelati fallimentari: Camila Giorgi riuscirà a sfatare il tabù?

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Camila Giorgia-Serena Williams, quarto di finale di Wimbledon 2018. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 10 LUGLIO:

Secondo match sul Campo Centrale, al termine di Kasatkina-Kerber (ore 14.00)

Camila Giorgi vs Serena Williams

