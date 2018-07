Wimbledon 2018: Andreas Seppi e Kevin Anderson interrotti dalla pioggia. In vantaggio il sudafricano

Come le previsioni meteorologiche avevano annunciato, la pioggia è arrivata sui campi di Church Road ed il programma della terza giornata di incontri a Wimbledon ha subito delle modifiche. Cambiamenti che hanno riguardato il nostro Andreas Seppi (numero 50 ATP) ed il sudafricano Kevin Anderson (numero 8 ATP). Il match, sul campo numero 2, è stato interrotto sullo score di 6-3 6-7 6-3 1-1 in favore di Anderson.

Nel primo set la grande potenza al servizio del top10 ha creato tanti problemi in risposta ad Andreas, incapace di trovare la misura dei propri colpi. Sicurezza in battuta che ha consentito al 32enne nativo di Johannesburg di esprimersi al meglio anche nello scambio. Il break del quarto game non è affatto casuale e sul 6-3 conclude la pratica.

Nel secondo set, l’inizio è all’insegna dei regali (break e controbreak) ma poi entrambi stabilizzano il proprio rendimento alla battuta concedendo pochissimo all’avversario, fino al dodicesimo gioco. Il bolzanino, infatti, ha sulla racchetta ben 4 set point contro il servizio del rivale, non concretizzando le chance anche per merito di Kevin. Andreas però non demorde e, sfruttando alcune incertezze del sudafricano, fa proprio il tie-break sul 7-5.

Nel terzo set la partita si sviluppa sul filo dell’equilibrio e l’azzurro ha la sua possibilità nel quarto game contro il potente servizio del numero 8 del mondo. Ancora una volta, però, Anderson riesce a salvarsi, trovando le energie per far suo il break nell’ottavo game e chiudere senza troppi patemi sul 6-3. Il quarto set concede un assaggio per l’arrivo della pioggia che ferma i giocatori sull’1-1.













Foto: Federtennis-Tonelli