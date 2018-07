Vuelta a España 2018 , Chris Froome senza limiti! Il britannico sogna di vincere tutti i Grandi Giri nello stesso anno!

“Se Chris Froome dovesse vincere il Tour de France non è escluso che potrebbe prendere il via alla Vuelta a España 2018“. Con queste parole il direttore sportivo del Team Sky Nicolas Portal ha rivelato alla stampa quelli che potrebbero essere i propositi futuri del “keniano bianco“. Un annuncio a sorpresa vista la stagione sostenuta dal corridore britannico che, dunque, va a caccia di nuovi record, intenzionato a fare la storia.

Froome, attualmente impegnato nel Tour de France 2018, è motivato a realizzare la magica doppia Giro-Tour nello stesso anno come Marco Pantani nel 1998. Un qualcosa di irreale per i comuni mortali ma non per il campione della Sky che sembra avere tutti i mezzi per puntare ad un obiettivo così ambizioso. Le difficoltà enormi nella gestione delle energie, infatti, non spaventano il 4 volte vincitore della Grande Boucle che nella Corsa Rosa è venuto fuori nella terza settimana, incantando tutti con le sue accelerazioni in salita.

Una crescita di condizione che potrebbe consentirgli in Francia di esprimere un colpo di pedale inarrivabile per la concorrenza dando seguito alle proprie intenzioni e alla serie positiva. Pur non nella stessa annata Chris, infatti, si porterebbe a casa Tour, Vuelta, Giro e Tour. Un poker d’assi che non soddisferebbe però la fame di vittoria del corridore britannico. E allora l’impresa delle imprese: andare alla Vuelta e cercare il tris nella stessa stagione. Un obiettivo che nessuno ha mai solo potuto pensare, neanche il Cannibale Eddy Merckx.

Ma Froome, desideroso di spingersi al di là dei propri limiti, il pensiero lo sta facendo, perché andare in bicicletta per lui è qualcosa di più che far fatica. E’ un modo per sfidare se stesso e raggiungere vette ancora sconosciute. Non resta che attendere gli eventi ed assistere allo spettacolo.













Foto: Valerio Origo