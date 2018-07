Volley, Leo Lo Bianco senza contratto: “Non voglio smettere, non comincerò subito la stagione. L’Italia? Farà un gran Mondiale”

Leo Lo Bianco si sta godendo un’estate di riposo nella sua Omegna ed è in attesa di una chiamata. La palleggiatrice non ha ancora ricevuto offerte per la prossima stagione dopo aver saltato quasi tutta l’annata con Casalmaggiore a causa di un problema fisico. La 38enne ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport parlando della situazione attuale: “Non faccio drammi, gioco a pallavolo da trent’anni, il mio fisico è usurato, ma mi sarebbe piaciuto smettere quando lo decidevo io. Non mi aspettavo questa situazione ma la vivo senza angosce. Mi sono messa il cuore in pace, probabilmente non comincerò la stagione subito, magari qualche offerta arriverà più tardi“.

Lo Bianco vuole proseguire la propria attività perché “giocare mi piace sempre tantissimo, non vorrei smettere mai, credo sia un sentimento condiviso da tanti atleti” e non ha ancora pensato al suo futuro: “In questo periodo ho tanti pensieri. Non so bene, non ho certezze se non che non farò l’allenatrice, non è mai interessato e ho capito negli anni che non è nelle mie corde. Magari se ci fosse la possibilità in altri ruoli, chissà, resterei anche nella pallavolo“.

La Campionessa del Mondo 2002 traccia anche un quadro della situazione in Nazionale: “Sembra che si divertano a giocare insieme, vedo un forte spirito di gruppo. Ho seguito la Nations League guardando i risultati su Internet, ho visto solo un paio di partite verso la fine, se avessero avuto quel livello di gioco sin dall’inizio non avrebbero certo fallito la qualificazione. Ma le qualità ci sono, stanno lavorano bene e sono sicura che faranno un grande Mondiale. Se posso dare un consiglio, non credano mai di essere arrivate al massimo, quello non bisogna pensarlo mai“.













(foto Valerio Origo)