Volley, Europei U20 2018: l’Italia sconfigge la Francia all’esordio, Cantagalli top scorer

L’Italia incomincia alla grande gli Europei U20 di volley maschile, scattati oggi tra Belgio e Olanda. Gli azzurrini hanno sconfitto la Francia per 3-0 (28-26; 25-18; 26-24), mostrando un’ottima tenuta nei momenti critici e nei tiratissimi testa a testa di primo e terzo set quando i ragazzi di Monica Cresta hanno piazzato il break nel finale annichilendo la concorrenza dei transalpini.

Doppia cifra per l’opposto Diego Cantagalli (13 punti) e per gli schiacciatori Francesco Recine (12) e Daniele Lavia (11), spiccano anche i 3 muri di Leandro Mosca affiancato al centro da Lorenzo Cortesia (10 punti), Alessandro Acquarone in cabina di regia e Filippo Federici il libero mentre l’altro figlio d’arte Davide Gardini è rimasto in panchina. Alla Francia non sono bastati Celestin Cardin (14) e Pierre Derouillon (13).

L’Italia tornerà in campo domani sera per affrontare la Turchia in un match già importante in ottica qualificazione alle semifinali. Nelle altre due partite del girone, la Russia ha sconfitto la Turchia per 3-1 mentre il Belgio ha battuto la Polonia per 3-0.

ITALIA-FRANCIA 3-0 (28-26, 25-18, 26-24)

Italia: Recine 12, Cortesia 10, Cantagalli 14, Lavia 11, Mosca 6, Acquarone 1, Libero: Federici. Sperotto, Motzo. Ne: Panciocco, Gardini, Sanguinetti. All. Monica Cresta.

Francia: Soldner 1, Derouillon 13, Toledo 10, Cardin 14, Rebeyrol 5, Roatta 5, Libero: Ramon, Faure 1, Gill. Ne: Pineau, Agesilas, Laumon. All. Jocelyn Trillon.

Durata: 27′, 21′, 25′.

Arbitri: Jettkand Daniël – Ewald Mathias

Impianto: SC Lange Munte, Kotrijk

Italia: 5 a, 15 bs, 10 mv, 19 et.

Francia: 2 a, 16 bs, 5 mv, 25 et.













(foto CEV)