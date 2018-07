Vincenzo Nibali, Tour de France 2018: “Dopo nove giorni sono dove volevo essere. Froome? Non so come sta”

Prima settimana a fasi alterne per Vincenzo Nibali nel Tour de France 2018. Attualmente il siciliano è 12° nella graduatoria generale, distanziato 1’48” dal leader Greg Van Avermaet. Il corridore italiano, capitano della Bahrain-Merida, nella prima parte di questa Grande Boucle ha cercato di limitare i danni nel migliore dei modi, facendo vedere un ottimo colpo di pedale sull’esplosivo Mur-de-Bretagne e limitandosi a controllare sui 22km di pietre dell’Inferno del Nord della nona tappa.

E ora il trittico alpino che darà una chiara fisionomia alla graduatoria generale: “Siamo attesi da tre tappe assai dure e impegnative, sulle Alpi, ma bisognerà vedere cosa accade durante la corsa. Certo, bisognerà andare a tutta, come del resto abbiamo fatto finora. Le Alpi, in genere, sono più dure e selettive dei Pirenei, bisognerà vedere se si muove qualcuno, oppure se si aspetta l’ultima salita per attaccare. Però, il terreno c’è“, ha dichiarato Lo Squalo (fonte Ansa).

E sulla sua condizione di classifica e lo stato fisico, Vincenzo è fiducioso: “Dopo nove giorni mi trovo dove volevo. In queste tappe contava evitare trappole e dunque non perdere terreno. La mia squadra? Sono contento del lavoro che ha svolto. Ho letto alcune critiche, mi sono sembrate ingiuste per i miei compagni. Froome? Non so esattamente come sta“, ha concluso Nibali.













Foto: Valerio Origo