Vincenzo Nibali si è operato: i tempi di recupero. Le prossime tappe dello Squalo verso Vuelta e Mondiali

Vincenzo Nibali ha risposto positivamente all’operazione a cui si è sottoposto questa mattina presso la Clinica Madonnina di Milano. Lo Squalo è stato costretto ad andare sotto i ferri dopo la dolorosa caduta al Tour de France che gli ha provocato una frattura composta della decima vertebra toracica e, per accelerare i tempi di recupero, ha scelto insieme allo staff medico di sottoporsi a una vertebroplastica percutanea. L’intervento è perfettamente riuscito e domani il messinese verrà dimesso come ha confermato il professor Giovanni Broggi, oggi in sala col dottor Levi.

Il capitano della Bahrain Merida ha già un obiettivo: tornare in sella già tra 4-5 giorni, in sostanza per l’inizio della prossima settimana. Per il momento si parla solo di rulli in casa ma è il modo migliore e meno invasivo per mantenere il tono muscolare e iniziare il percorso di recupero che per forza di cose non sarà ottimale. L’incidente di percorso alla Grande Boucle, dovuto a un tifoso fuori posto, ha complicato il cammino di Vincenzo Nibali verso i Mondiali di Innsbruck, il suo grande obiettivo stagionale: il percorso austriaco è davvero durissimo, adatto alle caratteristiche della nostra stella che vuole mettere la ciliegina su una carriera già leggendaria.

Dunque dimissione il 1° agosto, poi 4-5 giorni di totale riposto e ritorno sui rulli all’inizio della prossima settimana. A quel punto si inizierà già a capire se l’operazione ha dato gli effetti sperati e, dopo un ritorno su una vera bicicletta, si deciderà il da farsi. Il piano originario è quello di partecipare alla Vuelta di Spagna che scatterà il 25 agosto: la corsa a tappe iberica è l’ideale per preparare la rassegna iridata. Nel caso in cui non dovesse riuscire a farsi trovare pronto per l’evento allora si dirotterebbe sulle corse del calendario italiano e su degli appuntamenti in Canada, una strada secondaria con diverse incognite per chi punta a laurearsi Campione del Mondo.













(foto Valerio Origo)