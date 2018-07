VIDEO Open Championship 2018: gli highlights del terzo giro. Che spettacolo nel moving day! Francesco Molinari e Tiger Woods protagonisti

Sarà una grande ultima giornata all’Open Championship. Il moving day ha apparecchiato le carte per una domenica all’insegna dell’incertezza. A comandare sono tre americani, Jordan Spieth, Xander Schauffele e Kevin Kisner, con Kevin Chappell ma soprattutto Francesco Molinari in lotta. L’italiano, infatti, è quinto a soli tre colpi dai leader e domani potrà giocarsi le sue carte.

Questo il birdie con cui Jordan Spieth si è preso la leadership momentanea alla buca 16:

Spieth è stato raggiunto proprio all’ultima buca da Xander Schauffele:

Grande approccio di Rory McIlroy dal rough della 15:

A dare spettacolo oggi è stato soprattutto Tiger Woods, risalito in maniera prepotente. Qui il birdie alla 11, il terzo in fila:

Gran giro per Francesco Molinari, che dopo questo birdie alla 16 si è trovato pure in seconda posizione:













Foto: Adrian T. Jones / Shutterstock.com