VIDEO Francesco Molinari, gli highlights dell’ultima giornata del British Open. Vittoria indelebile per l’Italia

Francesco Molinari ha trionfato nel British Open 2018 ed è il primo italiano nella storia a vincere un torneo dello Slam. Il fuoriclasse azzurro ha rimontato quattro posizioni con un ultimo round senza errori, concluso in 69 colpi e contraddistinto da un birdie splendido alla buca 14 e da un altro ancor più spettacolare alla 18, che lo hanno consegnato di diritto alla leggenda dello sport italiano. Ma il British Open 2018 è stato caratterizzato anche dal rientro in grande stile di un magico Tiger Woods, che ha sfiorato una vittoria epica chiudendo il torneo al sesto posto e mostrando di avere ancora tante cartucce da sparare in prospettiva futura. Di seguito, gli highlights dell’ultima giornata del British Open 2018:

Lo storico birdie di Francesco Molinari alla buca 18! Il colpo della vita per il fuoriclasse azzurro!

L’esultanza di Chicco Molinari quando arriva l’ufficialità della vittoria. Sei nella leggenda!

Eagle per Rory McIlroy alla buca 14! Un colpo da maestro per un fuoriclasse senza eguali!

Partenza esaltante per Tiger Woods, che piazza uno splendido birdie alla buca 4 e sfiora il trionfo!

Tiger Woods al termine del suo fantastico British Open, concluso in sesta posizione. Un campione ritrovato!













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Twitter PGA