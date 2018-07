Vela, Mondiali Youth RS:X 2018: Giorgia Speciale campionessa del mondo giovanile! Bronzo per Nicolò Renna

Si è chiusa con due medaglie la spedizione italiana ai Mondiali giovanili di vela RS:X. Giorgia Speciale ha vinto il titolo femminile al termine di una settimana da protagonista assoluta a Penmarch, in Francia. L’azzurra ha dominato la competizione, vincendo quattro regate di qualificazione e presentandosi quindi alla Medal Race con un bel bottino di vantaggio sulla concorrenza. Ma non si è limitata a gestire, anzi, ha vinto anche la regata conclusiva, prendendosi la medaglia d’oro con 22 punti totali, contro i 43 del secondo posto, occupato dall’israeliana Naama Gazit. Anche il bronzo è andato ad Israele, con Linoy Geva (61). Risultato davvero notevole per Giorgia Speciale, che bissa l’oro vinto lo scorso anno nella classe Techno 293 Plus.

Medaglia anche al maschile, ma stavolta è di bronzo. L’ha conquistata Nicolò Renna. Peccato, perché alla vigilia dell’ultima gara l’azzurro occupava la seconda posizione, poi diventata terza per via delle difficoltà avute in Medal Race, con Renna arrivato decimo al traguardo. A festeggiare è stato il francese Fabien Pianazza, primo nell’ultima prova e primo assoluto con 37 punti totali, precedendo sul podio il connazionale Mateo Dussarps (43), che col secondo posto della Medal Race ha scavalcato Renna (52).











