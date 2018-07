Valentino Rossi, GP Germania 2018: “La seconda fila è buona, non siamo messi male. Gomme decisive”

Valentino Rossi si è dovuto accontentare della sesta posizione sulla griglia di partenza del GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore non ha brillato nelle qualifiche del Sachsenring ma ha fatto meglio del previsto considerando le complicate prove libere del venerdì: il centauro di Tavullia ha degli evidenti problemi con la Yamaha ma non molla mai e proverà sicuramente a essere protagonista su un tracciato a lui poco congeniale e dove Marc Marquez partirà con tutti i favori del pronostico.

L’analisi del 39enne subito dopo il turno di qualifica: “Oggi è stata una giornata più positiva di ieri. Abbiamo migliorato il bilanciamento della moto e siamo stati tutti vicini. Potevamo fare meglio ma partire sesto va bene e la seconda fila è buona. Come passo in tanti sono competitivi, alcuni più di altri ma noi non siamo messi male. Gli ultimi giri saranno decisivi”. Anche le gomme avranno un’importanza rilevante: “Non abbiamo capito ancora quali gomme usare, montare quelle giuste sarà fondamentale per affrontare al meglio le battute finali di corsa”.













FOTOCATTAGNI