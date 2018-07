MotoGP: Yamaha e Movistar fine dei giochi. Dal 2019 le moto di Iwata avranno lo sponsor Monster

Una importante novità riguarda la Yamaha ed il proprio sponsor principale. Il team ufficiale di Iwata, infatti, passerà alla sponsorizzazione Monster a partire dal 2019. Dopo quattro stagioni la Movistar, azienda telefonica spagnola, passerà il testimone. Secondo quando rivelato da motorsport.com, l’accordo è stato già trovato e l’annuncio è atteso nei prossimi giorni.

Monster, dunque, troverà spazio sulle M1 di Valentino Rossi e Maverick Vinales, avendo già avuto questa opportunità sulle Yamaha del team francese Tech3, che dall’anno prossimo parteciperà al campionato della classe regina con KTM. Un cambiamento, quello dell’azienda spagnola, dovuto anche alla riorganizzazione dirigenziale e non è un caso che non vi sia stato ancora il rinnovo del contratto per i diritti televisivi del Motomondiale 2019.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

FOTOCATTAGNI