Universiadi Napoli 2019: caos Villaggio. I Giochi campani sono a forte rischio

La trentesima edizione delle Universiadi, in programma a Napoli e in altre città campane, è a forte rischio. Il problema è la collocazione e realizzazione del Villaggio, ancora oggi fulcro di polemiche politiche e logistiche.

Come riportato dall’uscita odierna del Corriere del Mezzogiorno, sono ore febbrili circa l’effettiva nascita delle Universiadi di Napoli 2019. “Si attende in settimana il decreto del Consiglio dei Ministri con cui si darà più potere agli enti locali ed in particolare alla Regione. Si tenterà di salvare la manifestazione nonostante i gravi problemi. I principali sono catalizzati sul Villaggio degli atleti, ma sia Comune che Regione non vogliono assolutamente perdere la manifestazione e si assumeranno tutte le responsabilità”.

Ci attendono quindi ore e giorni frenetiche tese al salvataggio in extremis dei Giochi. “Tutto si deciderà nei prossimi giorni. Occorrerà fare in fretta per dare una sterzata decisiva all’evento che, ad oggi, è a forte rischio“.

L’ipotesi del doppio villaggio (navi da crociera ed area adiacente al parcheggio della Mostra d’Oltremare) sembra ormai tramontata, e nemmeno una riunione congiunta a cui hanno preso parte Luigi De Magistris (sindaco di Napoli), Vincenzo De Luca (governatore della Campania), Luigi Di Maio (vicepresidente del Consiglio), Giovanni Malagò (presidente CONI), e Giancarlo Giorgetti (sottosegretario alla Presidenza del Consiglio), è servita a sciogliere i dubbi.