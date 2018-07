Tutti i valori e i dati fisici di Chris Froome: come ha vinto il Giro d’Italia? Il report del Team Sky tra alimentazione, potenza, battiti cardiaci

Chris Froome andrà a caccia della quarta vittoria consecutiva al Tour de France: da sabato 7 luglio il britannico vorrà essere assoluto protagonista sulle strade transalpine e cercherà di realizzare la mitica doppietta dopo essersi imposto al Giro d’Italia poco più di un mese fa. Il Team Sky ha deciso di consegnare alla BBC alcuni dati del proprio capitano in merito alle sue prestazioni alla Corsa Rosa, informazioni importanti che ci possono dire come abbia vinto la corsa a tappe nel Bel Paese. Si parla di peso, potenza, battito cardiaco, alimentazione, riposo: una sorta di operazione trasparenza a poche ore dall’assoluzione per il noto caso salbutamolo. Vediamo più nel dettaglio i dati emersi, rimandando alla pubblicazione completa per un maggiore approfondimento.

ALIMENTAZIONE E DIETA:

L’alimentazione viene curata in ogni singolo dettaglio, ogni caloria viene calcolata scientificamente e registrata, inserita in una tabella specifica che viene riadattata in base alle necessità del momento. Ovviamente il consumo di cibo è parametrato sul dispendio energetico. Pensiamo alla tappa di Bardonecchia (quella dell’attacco in solitaria sul Colle delle Finestre). 6663 calorie assunte in corsa dopo le 996 a colazione con addirittura 14 gel, 4 tortini di riso e 2 barrette.

Sul peso invece: l’obiettivo era quello di arrivare a 69 chili nella seconda settimana per poi scendere a 68,5 per le ultime salite ma Froome non ci è riuscito fermandosi rispettivamente a 69,3 e 68,9 kg (nella tappa dell’impresa).

TATTICA E STRATEGIE:

Il Team Sky ha mostrato parte delle conversazioni tra Froome e il suo allenatore Tim Kerrison. Emerge un “il Finestre il più selettivo possibile e perfino provare ad attaccare” (piano poi effettivamente mantenuto). Per ogni singolo tratto del Giro d’Italia veniva stilato uno schema dettagliato che prevedeva il dispendio energico in termini di watt e calorie: piani studiati in ogni singolo dettaglio come dimostra la distribuzione degli uomini nei punti più difficili della frazione che ha risolto la contesa in suo favore.

DATI FISICI:

La corazzata britannica ha svelto anche alcuni dati in merito a potenza media sviluppata, ritmo cardiaco e altri valori fisici del proprio capitano. Soffermiamoci sulla tappa del Colle delle Finestre: quando ha sferrato l’attacco, durato 16 secondi, ha espresso una potenza di 603 watt. Il battito cardiaco non va mai oltre una massima di 159 (appena 32 a riposo!) con una media costante tra le 90 e le 100 pedalate al minuto.













(foto Pier Colombo)