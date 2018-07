Tuffi, Eurojunior 2018: ultima giornata senza medaglie per l’Italia

Si sono chiusi gli Eurojunior di tuffi ad Helsinki. Purtroppo in quest’ultima giornata non sono arrivate medaglie per l’Italia che ha sfiorato il podio con Chiara Pellacani nella gara dal trampolino da tre metri (categoria A). L’azzurra ha chiuso con il punteggio totale di 385.95 a pochi punti dal terzo posto.

La vittoria è andata alla russa Uliana Kliueva (434.25), che ha dominato la gara e ha vinto davanti alla svizzera Michelle Heimberg (403.35) e alla svedese Emma Gullstrand (391.55).

Nell’altra gara in programma, quella della piattaforma maschile, la medaglia d’oro è andata al russo Ruslan Ternovoi (563.20), mentre argento e bronzo sono stati conquistati rispettivamente dal britannico Lucas Thomson (489.65) e dallo spagnolo Hector Perez Ortega (460.95).

Nono e decimo i due azzurri in gara. Antonio Volpe ha chiuso con 404.20, mentre Loris Sembiante ha totalizzato 396.90.