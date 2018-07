Tuffi, Assoluti Estivi 2018: l’Italia saluta Bolzano pensando agli Europei. Bene Bertocchi e Tocci

Gli Assoluti Estivi di Bolzano vanno in archivio e adesso il pensiero della squadra azzurra è tutto dirottato ai Campionati Europei di Glasgow ad Agosto. Nella tre giorni bolzanina si è chiuso il cerchio su chi ha staccato il pass per la rassegna continentale, visto che questa era la terza tappa di qualificazione dopo quelle degli Assoluti Primaverili di Torino e del Grand Prix di Bolzano.

Ottime indicazioni sono arrivate da Elena Bertocchi, che ha conquistato il titolo italiano sia dal metro che dai tre. La milanese si conferma la regina del trampolino in casa Italia ed in Scozia dovrà difendere il titolo conquistato nella passata stagione dal metro. Inoltre Bertocchi proverà ad essere protagonista anche dal trampolino più alto in una specialità nella quale punta ad un continuo miglioramento rispetto alle ultime stagioni.

Dominatore del trampolino al maschile è stato Giovanni Tocci. Il calabrese ha vinto in entrambe le gare (metro e 3 metri), staccando il pass per gli Europei anche dalla più alta delle due altezze (dal metro era già certo visto il bronzo mondiale). Con lui a Glasgow ci sarà Lorenzo Marsaglia, che ben si è comportato dal metro con il secondo posto, mentre dai tre ha vissuto una giornata negativa, chiudendo al sesto posto, ma centrando comunque la qualificazione agli Europei.

Arrivano ulteriori conferme anche dalla piattaforma maschile dove Vladimir Barbu e Mattia Placidi fanno ben sperare in vista degli Europei. Entrambi saranno in gara a Glasgow dopo le buone prestazioni prima nel Grand Prix di Bolzano e poi negli Assoluti Estivi.













Foto: Francesco Caligaris