Triathlon, Europei 2018: i convocati dell’Italia. Uccellari e compagni per sorprendere

Gli Europei 2018 di triathlon si disputeranno a Glasgow (Gran Bretagna) nella cornice degli European Championships, neonata competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea delle rassegne continentali di diverse discipline tra cui atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, ciclismo, canottaggio. Il triathlon sarà protagonista dal 9 all’11 agosto nella cittadina scozzese e l’Italia parteciperà con sette atleti selezionati da Joel Filliol, Olympic Performance Director.

GARA INDIVIDUALE (su distanza olimpica):

Angelica Olmo

Giorgia Priarone

Ilaria Zane

Delian Stateff

Davide Uccellari

MIXED RELAY:

Gregori Barnaby

Gianluca Pozzatti

Il programma prevede lo svolgimento delle gare individuali maschili e femminili su distanza olimpiche, poi la mixed relay sempre all’interno dello Strathclyde County Park. La nostra Nazionale proverà a giocarsi le sue carte soprattutto con Davide Uccellari. Queste le dichiarazioni rilasciate da Joel Filliol tramite il sito federale: “Per qualificarsi a questi Campionati Europei, gli atleti dovevano raggiungere la top 8 in World Cup. Tutti gli atleti che gareggeranno nelle prove individuali hanno centrato questi obiettivi: Olmo, terza ad Astana, Zane, sesta ad Anversa, Priarone, sesta a Chengdu, Stateff e Uccellari, rispettivamente primo e terzo a Cagliari; altre atlete come Betto e Steinhauser hanno centrato il pass ma non sono state chiamate per questo appuntamento. Visto che si gareggerà su distanza olimpica e considerato il calendario gare, abbiamo optato per portare altri due atleti che saranno a disposizione per la staffetta senza aver gareggiato il giorno prima (la Mixed Relay si svolgerà il giorno dopo la prova individuale maschile): in questo modo, potremo schierare la miglior formazione possibile prendendo la decisione finale su chi farà parte del quartetto italiano in seguito alla gara uomini”.

Gli obiettivi sono chiari per Filliol: “Gli obiettivi restano allineati con i nostri standard di riferimento ossia il raggiungimento della top 8 sia nella prove individuali, sia in staffetta. Dobbiamo sottolineare che in gara ci saranno due giovani atleti come Olmo e Stateff, la prima ancora Under 23, il secondo al primo anno da élite senior, che hanno già centrato un podio Coppa del Mondo nel 2018. Questo campionato europeo rappresenta un’importante opportunità per i nostri atleti che possono fare un passo avanti nei loro processi di crescita mentre nella staffetta, che ha come obiettivo quello di continuare il progresso dopo il nono posto ai Mondiali di Amburgo, abbiamo la possibilità di testare alcuni nuovi atleti che avranno un ruolo importante nel cammino olimpico”.













Foto: Fitri