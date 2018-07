Tour de France, Vincenzo Nibali: “E’ la corsa che mi ha dato una dimensione mondiale. Froome assolto? Complimenti a lui…”

Oggi il Tour de France 2018 ha finalmente inizio e Vincenzo Nibali è motivato a far bene. Quest’oggi la prima tappa e la caccia alla maglia gialla è aperta, col sogno di bissare l’apoteosi del 2014. Il capitano del Bahrain Merida è parso particolarmente convinto nella conferenza stampa che ha preceduto la partenza della Grande Boucle.

“Una grande avventura non vedevo l’ora di ricominciare. La corsa che, scoprendola, mi ha aiutato a crescere. La corsa che, vincendola, mi ha dato una dimensione mondiale che prima ancora non avevo. Non hai bisogno di niente per trovare la motivazione: ti vene da dentro“, ha dichiarato Vincenzo (fonte Gazzetta dello Sport).

E sull’assoluzione di Chris Froome, l’idea espressa è molto chiara: “Ho detto: “Complimenti a Froome”. Di sicuro non era così che volevo vincere la Vuelta. Il clima pesante attorno a lui può limitarlo. Per quanto riguarda il gruppo non credo che la sua presenza possa condizionare la corsa degli altri per la vicenda di cui stiamo parlando“, ha sottolineato lo “Squalo“.

E sui programmi per la Grande Boucle, il siciliano ha precisato: “La prima settimana è una specie di Tour nel Tour tra cronometro a squadre, insidie e pavé…Ci porterà alle Alpi e lì si scopriranno le carte. Infine, si dovranno gestire al meglio le energie residue nell’ultima parte. Paura della cronosquadre? Non mi sbilancio, ma sono sicuro che faremo una buona prova“.













Foto: Pier Colombo