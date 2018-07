Tour de France, Nairo Quintana: “Volevo lasciare il mio segno, oggi squadra impeccabile dopo tanto caos”

Nairo Quintana è risorto nella seconda giornata sui Pirenei al Tour de France e ha vinto la 17^ tappa grazie a una bellissima azione personale partita a 14 chilometri dal traguardo, appena era iniziato il Col du Portet. Il colombiano ha impresso un passo eccezionale sull’ultima ascesa di giornata e ha dato un senso alla sua Grande Boucle, conquistando una meritatissima vittoria che dà morale alla Movistar e che permette al sudamericano di tornare in gioco per il podio finale. Oggi abbiamo visto il Quintana dei giorni migliori in montagna, ha corso da vero scalatore puro e ha entusiasmato con la sua classe e la sua caparbietà.

Il capitano della formazione iberica ha poi espresso tutta la sua felicità nella consueta intervista internazionale rilasciata al termine della tappa: “Nei giorni scorsi non ho avuto buone sensazioni, purtroppo ho perso tempo per la classifica generale, ma fino alla fine ho creduto di poter lasciare il segno in questo Tour e oggi ci sono riuscito con questa vittoria di tappa. Dopo tanta confusione la strada è stata impeccabile. Valverde è andato all’attacco, Soler ha tirato alla grande il gruppo, rendendo la tappa più difficile di quanto già fosse. Sapevamo che questa era una tappa per scalatori ed è stato così emozionante vedere tanti tifosi colombiani sulla salita finale. Ringrazio loro e i miei compagni di squadra“.













(foto Valerio Origo)