Tour de France, Geraint Thomas: “Contento per la maglia gialla, ora penso a domani. Condizione niente male”

Geraint Thomas si sta confermando sempre più padrone del Tour de France. Il britannico oggi ha rafforzato la maglia gialla, ha 1’59” di vantaggio su Tom Dumoulin e ha ricacciato il compagno di squadra Chris Froome a 2’31”: sul Col du Portet, l’ormai capitano del Team Sky ha risposto agli scatti dell’olandese e di Primoz Roglic, dimostrando una autorevolezza eccezionale e uno stato di forma sbalorditivo.

Il gallese, dopo una vita da pistard e da gregario, ha legittimato il simbolo del primato in occasione della seconda tappa pirenaica e ora è davvero a un passo dalla conquista di questa Grande Boucle. Il 32enne dovrà difendersi nell’ultima frazione di montagna in programma venerdì con Tourmalet e Abisque prima della cronometro conclusiva: il margine nei confronti degli avversari diretti sembra però confortante e ormai il più sembra fatto.

L'analisi dei Geraint Thomas al termine della tappa odierna è particolarmente lucida: "Mi sentivo bene e le prime salite sono state difficili ma la squadra ha fatto ancora una volta la differenza. Ho perso un po' di terreno da Quintana ma alla fine sono contento di aver conservato la maglia gialla. D'altra parte siamo al Tour e tutto può ancora accadere, non bisogna perdere la testa e restare concentrati. Per questo penso già alla tappa di domani. Alla crono ci penserò solo sabato. Spero solo di continuare a pedalare con questa condizione, che non è niente male".

(dichiarazioni da tuttobiciweb)













(dichiarazioni da tuttobiciweb)

Foto: Foto: LaPresse – D’Alberto / Ferrari – COMUNICATO RCS