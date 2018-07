Tour de France 2018, Daniel Martin: “Vittoria bellissima, guarderò anche la classifica generale”

Daniel Martin ha vinto la sesta tappa del Tour de France 2018: l’irlandese ha piazzato un eccellente attacco nell’ultimo chilometro del Mur de Bretagne e ha fatto la differenza nei confronti di altri avversari che puntavano al successo su questa ascesa come Alaphilippe, Gilbert, Valverde e Sagan. La frazione è stata molto movimentata con il vento del tratto iniziale che ha spezzato il gruppo, poi le forature di Dumoulin e Bardet prima di un finale davvero concitato per arrivare in cima a un’ascesa ormai simbolo della Grande Boucle.

L’uomo della UAE Emirates era raggiante subito dopo il traguardo e a caldo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Vincere al Tour regala una bellissima sensazione, è fantastico. Anche oggi abbiamo vissuto una corsa nervosa, ma tutto è andato per il meglio. All’ultimo passaggio ho attaccato sul primo tratto di salita e sono rimasto solo. Ieri non sono riuscito a fare la differenza, oggi sì. Oltre alla vittoria di tappa terrò d’occhio la classifica generale. L’anno scorso finii sesto… Spero solo di non cadere, ogni giorno corriamo così tanti rischi. Intanto festeggio la vittoria di tappa, poi con i miei compagni della UAE Team Emirates saremo concentrati giorno per giorno per continuare a raccogliere buoni risultati“.













(dichiarazioni da tuttobiciweb)

(foto profilo Twitter Tour de France)