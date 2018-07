Tour de France 2018, Vincenzo Nibali: “Ho salvato il salvabile, non siamo andati fortissimo. Io sto bene”

Vincenzo Nibali ha sofferto nella cronometro a squadre del Tour de France: il capitano della Bahrain Merida ha accusato 1’05” di ritardo dalla BMC di Richie Porte e 1’01” dal Team Sky di Chris Froome. Un gap importante pagato nel corso dei 35,5 chilometri attorno a Cholet e come prevedibile la terza tappa ha stravolto la classifica generale della Grande Boucle. Lo Squalo pensava di rimanere dentro il minuto di distacco, è andata leggermente peggio ma fortunatamente aveva un tesoretto da spendere, conquistato sabato pomeriggio tra cadute e forature altrui.

Il siciliano ha tracciato un primo bilancio della situazione ai microfoni della Rai: “Gli umori sono tranquilli. Non siamo andati fortissimo, anche perché nel finale siamo rimasti in quattro e abbiamo cercato di fare il massimo. Non siamo grandissimi specialisti, magari poteva andare peggio e abbiamo cercato di salvare il salvabile. Non ho ancora guardato bene la classifica nei confronti degli altri, alla fine abbiamo cercato di difenderci come meglio possibile. Io posso dire che sto bene e andiamo avanti così“.

Parla anche Paolo Slongo ai microfoni della tv pubblica: “Ci eravamo prefissati di perdere un minuto, come peggior ipotesi. Purtroppo abbiamo perso troppo presto Koren e Haussler, ma tutto sommato siamo andati in linea con le aspettative. Bisognerà lavorare ancora tanto per migliorare in questa specialità”.













(foto Valerio Origo)