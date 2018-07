Tour de France 2018, Vincenzo Nibali e il sogno podio. Decisiva la tenuta sulle montagne

La prima settimana di corsa del Tour de France 2018 è stata superata senza problemi da Vincenzo Nibali. Lo Squalo è riuscito ad evitare i tanti rischi che il percorso presentava e si trova in 12ma posizione in classifica con 1’48” di ritardo dalla maglia gialla. Un distacco accumulato soprattutto nella cronometro a squadre di Cholet, mentre nelle altre tappe chiave il capitano della Bahrain Merida si è sempre difeso al meglio.

Nibali rimane quindi in piena corsa per il podio, visto che si trova vicinissimo a tutti i rivali diretti (fatta eccezione per Geraint Thomas). Guardando infatti la classifica dei favoriti, il siciliano accusa 6” da Chris Froome, Adam Yates e Mikel Landa, ma ha invece un margine di 21” su Tom Dumoulin, 50” su Romain Bardet e oltre un minuto su Nairo Quintana e Rigoberto Uran. Una situazione quindi in linea con le aspettative e per certi versi anche migliore.

Fino ad ora Lo Squalo è apparso brillante su tutti i terreni, ma il test decisivo arriverà con i primi tapponi di montagna. Da domani i corridori affronteranno infatti un durissimo trittico sulle Alpi che potrebbe ribaltare la classifica generale. Qui si vedrà la vera condizione degli uomini di classifica e si capirà chi potrà ambire alla maglia gialla. Dando uno sguardo al percorso, la frazione più adatta a Nibali sembrerebbe proprio quella di domani, con l’arrivo a Le Grand-Bornand, che potrebbe esaltare al meglio le sue doti da discesista.

L’incognita sulle salite sarà però legata anche alla sua squadra. Infatti fino ad ora la Bahrain Merida è apparsa un gradino sotto agli altri top team come Sky e Movistar e c’è il rischio che, sulle salite più dure, Nibali resti con solo Pozzovivo al suo fianco. La classe e l’esperienza del siciliano potranno però permettergli di tenere al meglio sulle montagne e mantenere così vivo il sogno del podio.

Foto: Valerio Origo