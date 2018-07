Tour de France 2018, terza tappa: cronometro a squadre alla BMC, Van Avermaet in giallo. Più di un minuto di ritardo per Vincenzo Nibali

È arrivato il primo punto di svolta del Tour de France 2018. La terza tappa, in programma oggi, prevedeva una cronometro a squadre da Cholet a Cholet, di 35,5 chilometri prevalentemente pianeggianti. Nella sfida tra le due compagini favorite l’ha spuntata la BMC Racing Team: i campioni del mondo di specialità nel 2014 e 2015 si sono imposti, a tre anni di distanza dall’ultima volta che è stata proposta questa prova alla Grande Boucle. 38:46 il tempo della squadra statunitense alla velocità media di 54.944 km/h.

Davvero velocità impressionanti per quanto riguarda questa gara, con percorso ovviamente favorevole agli specialisti. Spettacolare la prova corale dello squadrone americano, guidato da un super Richie Porte, che guadagna secondi fondamentali su tutti i rivali dopo una prima tappa deludente a causa di una caduta. Lo scontro diretto annunciato con il Team Sky di Chris Froome se l’è aggiudicato proprio la compagine con capitano il tasmaniano. I britannici devono arrendersi, chiudendo a 4” di distacco. Sul podio c’è anche una eccellente Quick-Step Floors, che, nonostante un Gaviria affaticato, chiude a 7”. Gara davvero apertissima, con anche la Mitchelton-Scott inserita nella lotta per la vittoria: 9” di ritardo per la compagine australiana. Quinti i campioni iridati in carica del Team Sunweb: per la squadra tedesca c’è stato il fondamentale apporto di Tom Dumoulin (11” il distacco dalla BMC).

Qualche problema, come previsto, per i tanti scalatori annunciati tra i papabili favoriti per la Maglia Gialla di Parigi. Si difende benissimo Rigoberto Uran con la propria EF-Drapac, a 35” da Porte. Non da dimenticare anche la prova della Movistar dei fantastici tre Valverde, Landa e Quintana, rimasti sotto il minuto di ritardo (54”). Più fatica per Vincenzo Nibali, protagonista con la sua Bahrain-Merida (1’06” di ritardo), e Romain Bardet (AG2R deludente, a 1’15”).

Cambia ovviamente anche la Maglia Gialla: il nuovo leader della classifica generale è Greg Van Avermaet, il campione olimpico da domani vestirà il simbolo del primato. Alle sue spalle, a pari tempo, il compagno di squadra Tejay Van Garderen.













Foto: Radu Razvan / Shutterstock.com