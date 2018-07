Tour de France 2018: Peter Sagan, un velocista di un altro livello e il record di Erik Zabel è ad un passo

Oggi Peter Sagan è diventato il primo corridore a vincere tre tappe in questo Tour de France 2018. Sull’arrivo di Valence il campione del mondo si è imposto nettamente in volata, battendo Alexander Kristoff e Arnaud Démare. Il corridore della Bora – Hansgrohe ha rispettato il pronostico e, dopo i ritiri dei due grandi avversari Dylan Groenewegen e Fernando Gaviria, ha avuto la strada spianta per calare il tris, diventando così, almeno per il momento, il corridore più vincente in questa edizione.

In questa Grande Boucle Sagan lo slovacco ha dimostrato di essere un velocista di un altro livello rispetto a tutti i rivali. Infatti, se nei classici sprint in pianura si può discutere se sia o meno il più forte in gruppo, nelle altre tappe nessuno degli uomini veloci può eguagliarlo. Ha chiuso con i migliori sul durissimo Mûr de Bretagne e poi è stato anche protagonista nei tapponi alpini. Nelle ultime frazioni ha cercato sempre di andare in fuga per vincere i traguardi volanti, dimostrando una tenuta nelle tappe più dure superiore a tutti gli altri sprinter. Lo slovacco è quindi un corridore completo ed unico, che sa fare la differenza su ogni terreno.

Sagan sta cercando di onorare al meglio la maglia verde e il record di Erik Zabel è sempre più vicino. Infatti il tre volte campione del mondo conquistando la classifica a punti andrebbe ad eguagliare i sei trionfi del velocista tedesco, entrando così di diritto nella storia del Tour. Un obiettivo che è davvero ad un passo visto che il suo vantaggio in classifica è di ben 228 punti su Kristoff e praticamente gli basterà arrivare indenne a Parigi per portare la maglia sul podio. Un risultato che renderebbe ancora più grandiosa la carriera di questo campione.

Foto: Marian Weyo / Shutterstock.com