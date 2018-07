Tour de France 2018, Peter Sagan: “Contento di aver battuto rivali come Kristoff e Démare”

Tornano le volate e torna a brillare la maglia iridata di Peter Sagan al Tour de France 2018. Lo slovacco ottiene la terza vittoria in questa Grande Boucle beffando allo sprint Alexander Kristoff e Arnaud Demare.

Queste le dichiarazioni del fenomeno slovacco nel post gara: “Dopo tre giorni per gli scalatori, questa tappa è stata come un pezzo d’oro per i velocisti. Per tutti è stata una frazione tranquilla prima di un finale a tutta. Sono molto felice per me e i miei compagni, che ancora una volta hanno fatto un lavoro eccezionale. Sono partito un po’ tardi, ma sono riuscito a rimontare Demare e Kristoff. Sono contento di averli battuti”.

Foto: Valerio Origo