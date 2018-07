Tour de France 2018, la tappa di domani: Saint-Pée-sur-Nivelle-Espelette. Orario d’inizio, percorso e come vederla in tv

In programma per la giornata di domani (sabato 28 luglio) la ventesima tappa del Tour de France 2018, la cronometro individuale da Saint-Pée-sur-Nivelle a Espelette, per un totale di 31km. Frazione decisiva in ottica classifica generale, per i big sarà l’ultima possibilità per accaparrarsi il simbolo del primato ed essere incoronati vincitori della 105a edizione della Grande Boucle sotto l’Arco di Trionfo, al termine della passerella finale sui Campi Elisi domenica 29 luglio.

Il percorso non favorisce gli specialisti della corsa contro il tempo: un continuo saliscendi dal primo all’ultimo chilometro, dunque i passisti che vanno forte nelle ascese (Tom Dumoulin, Primoz Roglic, ma anche Chris Froome gambe permettendo) possono fare la differenza sugli altri. Due rilevamenti intermedi, al 13° chilometro a Ustaritz e al 22° a Souraide-Xurxurieta, ma il tratto decisivo è situato nei 3000 m finali, con la scalata sul Col de Pinodieta (900 metri al 10,2%) e la seguente discesa in picchiata che precede il traguardo. Complessivamente, il tempo con cui i partecipanti dovrebbero completare il tracciato si aggira tra i 43 e 45 minuti.

La partenza del primo corridore da Saint-Pée-sur-Nivelle è fissata alle 12.00, mentre l’arrivo della maglia gialla a Espelette è previsto alle 17.13 circa. La ventesima tappa del Tour de France 2018 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro dalle 13.45 su RaiSport e dalle 14.55 su Rai3. Diretta tv anche su Eurosport1 dalle 12.00 e diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo.

Ventesima tappa Tour de France 2018

Sabato 28 luglio

Saint-Pée-sur-Nivelle – Espelette, 31 km (cronometro individuale)

Partenza: 12.00 (primo corridore) – 16.29 (ultimo corridore)

Arrivo: 12.44 circa (primo) – 17.13 circa (ultimo)













