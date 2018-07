Tour de France 2018, la tappa di domani: Fougères-Chartres. Orario d’inizio, percorso e come vederla in tv

Torna la pianura, tornano le volate: settima tappa per il Tour de France 2018, una frazione lunghissima di 231 chilometri da Fougères a Chartres che si concluderà molto probabilmente con uno sprint di gruppo. Bisognerà però stare attenti ad alcune insidie che i corridori potranno trovarsi davanti sulla strada.

Il percorso dal punto di vista altimetrico si presenta totalmente pianeggiante. Al chilometro numero 120 è situato l’unico Gran Premio della Montagna della tappa, di quarta categoria, sul punto più alto del Cote du Buisson de Perseigne (235m sul livello del mare). Ciò tuttavia non significa per le squadre che quella che affronterà la carovana sia una tappa priva di difficoltà: il vento infatti sarà una variabile che potrebbe scombinare le carte in tavola, con la presenza di ventagli che potrebbero spezzare il gruppo in più tronconi. Grandi favoriti, i soliti noti: Peter Sagan (Bora-hsngrohe), Fernando Gaviria (Quick-Step FLoors) e Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida).

La partenza da Fougères è fissata alle ore 12.05, il secondo passaggio sulla linea d’arrivo invece è previsto tra le 17:30 e le 17:45 in base alla velocità di percorrenza. Sarà possibile seguire la sesta tappa della Grande Boucle in diretta tv, gratis e in chiaro su Rai Sport dalle ore 13:35 e su Rai 3 dalle ore 15:00. Diretta tv anche su Eurosport1 dalle 12.0 e diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo.

SESTA TAPPA TOUR DE FRANCE 2018

Venerdì 13 luglio

Fougères-Chartres

Partenza: ore 12.00

Arrivo: ore 17:20-17:45













