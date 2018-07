Serena Williams-Angelique Kerber, Finale Wimbledon 2018: data, programma, orario d’inizio e tv

La Finale di Wimbledon 2018 sarà un affare tra Serena Williams e Angelique Kerber: le due tenniste si affronteranno sabato 14 luglio sull’erba londinese per la conquista del terzo Slam stagionale. Il fenomeno statunitense vuole tornare sul trono dopo la maternità e insegue il 24esimo trionfo in una prova del massimo circuito, l’ottava nel suo giardino dove trionfò per la prima volta addirittura nel 2002 contro la sorella Venus (come nel 2003 e nel 2009). Andrà in scena la rivincita dell’atto conclusivo del 2016 quando l’ex numero 1 al mondo sconfisse proprio Angelique Kerber. La tedesca, vincitrice degli Australian Open e degli US Open nel 2016, tornerà a giocare una Finale dello Slam dopo una stagione davvero molto complicata.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Serena Williams-Angelique Kerber, Finale di Wimbledon 2018. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 14 LUGLIO:

15.00 Finale Wimbledon 2018 – Serena Williams vs Angelique Kerber

