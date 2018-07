Tour de France 2018, la classifica generale dei favoriti. Vincenzo Nibali davanti a tutti: 51” su Froome, Quintana a 1’15”

Al termine della seconda tappa del Tour de France 2018, Vincenzo Nibali si conferma il migliore tra i big in classifica generale. La frazione odierna non regala particolari scossoni tra gli uomini che lottano per la maglia gialla a Parigi e dunque lo Squalo conserva 51” su Chris Froome e 1’15” su Nairo Quintana che aveva guadagnato ieri nella pazza apertura in Vandea.

TOUR DE FRANCE 2018, LA CLASSIFICA DEI BIG (dopo la prima tappa):

1. Vincenzo Nibali 4h23:32

2. Tom Dumoulin S.T.

3. Mikel Landa S.T.

4. Romain Bardet S.T.

5. Alejandro Valverde S.T.

6. Rigoberto Uran S.T.

7. Richie Porte a 51”

8. Adam Yates a 51”

9. Chris Froome a 51”

10. Nairo Quintana a 1’15”













(foto Pier Colombo)