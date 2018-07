Tour de France 2018: i grandi favoriti a confronto. Salita, cronometro, discesa…Chi è il migliore?

Tutto pronto per la grande sfida per la Maglia Gialla: scatta sabato 7 luglio dalla Vandea il Tour de France 2018. Abbiamo provato ad individuare i cinque grandi favoriti della Grande Boucle: andiamo a vedere, per ognuno, punti deboli e punti di forza (ovviamente sono dati soggettivi, che facilmente potrebbero essere smentiti dalle varie circostanze in corsa).

CHRIS FROOME

Salita: 9

Discesa: 8

Cronometro: 10

Intelligenza tattica: 8

Pavé: 6

Squadra: 10

Totale: 51

NAIRO QUINTANA

Salita: 10

Discesa: 8

Cronometro: 7

Intelligenza tattica: 7

Pavé: 5

Squadra: 9

Totale: 46

VINCENZO NIBALI

Salita: 8

Discesa: 10

Cronometro: 7,5

Intelligenza tattica: 8

Pavé: 9

Squadra: 6

Totale: 48,5

RICHIE PORTE

Salita: 7

Discesa: 7

Cronometro: 10

Intelligenza tattica: 7

Pavé: 7

Squadra: 7

Totale: 45

ROMAIN BARDET

Salita: 9

Discesa: 9

Cronometro: 6

Intelligenza tattica: 8

Pavé: 5

Squadra: 7

Totale: 44













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo