Tour de France 2018: i favoriti e le quote dei book-makers per le scommesse. Froome dato a 2.50, Nibali…

Si avvicina il momento del Tour de France 2018, che scatterà da Noirmoutier-en-l’Île sabato 7 luglio. La 105ma edizione della Grande Boucle offrirà sicuramente spettacolo attraverso 21 tappe in cui i migliori corridori del mondo si sfideranno per la conquista della maglia gialla. Andiamo quindi a scoprire i favoriti per la vittoria finale con le quote dei book-makers per le scommesse.

Il britannico Chris Froome, vincitore delle ultime tre edizioni, sarà ancora il favorito assoluto vista la sua quota molto bassa a 2.50. Il capitano del Team Sky dopo aver trionfato al Giro d’Italia è pronto a riscrivere la storia con la doppietta Giro-Tour, che non riesce dai tempi di Pantani, e conquistare così il quarto Grande Giro consecutivo, record detenuto da Merckx. Un’impresa ritenuta quindi fattibile dai book-makers vista la grande classe di questo corridore e la forza della sua squadra.

I suoi principali rivali sulla carta saranno l’australiano Richie Porte, dato a 5.00, e il colombiano Nairo Quintana, a 8.00. Il tasmaniano è all’apice della sua carriera e quest’anno sembra davvero essere l’anno buono per riuscire a salire finalmente sul podio. La recente vittoria al Giro di Svizzera lo lancia al meglio verso il Tour. Quintana invece proverà a conquistare la Tripla Corona e fare suo, dopo Giro e Vuelta, anche il Tour. Il colombiano è tra i più forti in salita e potrà contare sullo squadrone della Movistar per centrare il grande acuto.

Nel novero dei favoriti entra di diritto anche il nostro Vincenzo Nibali, la cui vittoria viene data a 9.00. Lo Squalo cercherà di ripetere l’impresa del 2014 e conquistare per la seconda volta la Grande Boucle. In questa stagione ha trionfato alla Milano-Sanremo con un’azione da vero campione e ora è pronto a far sognare nuovamente tutti i tifosi italiani. Il percorso sembra adattarsi bene alle sue caratteristiche e la sua grande esperienza potrà essere decisiva.

Foto: Pier Colombo