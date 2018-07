Tour de France 2018: gli abbuoni. Il regolamento e quanti secondi vengono assegnati

Al Tour de France 2018 saranno presenti gli abbuoni al traguardo: in tutte le tappe della Grande Boucle, i primi tre uomini che taglieranno il traguardo potranno contare su uno sconto temporale nell’ordine di 10 secondi, 6 secondi e 4 secondi. Salire sul podio virtuale di una singola frazione assicura un vantaggio importante che potrebbe essere risolutivo in classifica generale e i big in lotta per la maglia gialla potrebbero essere maggiormente incentivati a cercare il successo di tappa anche in virtù di questi graditi bonus. Gli abbuoni non sono previsti nelle cronometro.

La grande novità dell’edizione 2018 della corsa a tappe più prestigiosa a tappe sarà l’inserimento degli abbuoni agli sprint intermedi ma soltanto per le prime nove tappe (cronometro a squadre esclusa): nell’ordine 3”, 2” e 1”. I traguardi volanti saranno posti nei finali delle tappe (tra i 30 e gli 8 chilometri all’arrivo), non necessariamente in pianura. Di seguito il regolamento sugli abbuoni del Tour de France 2018.

ABBUONI AL TRAGUARDO:

Gli abbuoni sono previsti in tutte le tappe, eccezion fatta per le due cronometro: 10” al vincitore, 6” al secondo classificato, 4” al terzo classificato.

ABBUONI ALLO SPRINT INTERMEDIO:

Il traguardo bonus sarà previsto solo nelle prime nove tappe (cronometro a squadre esclusa): 3” a chi transita per primo, 2” al secondo e 1” al terzo.













Foto: © ASO/Alex BROADWAY