Tour de France 2018, Franco Pellizotti: “Avevo gli occhi lucidi per Nibali e lui mi ha consolato. Recupera in fretta compagno, ci sono altri obiettivi da centrare!”

Tanto lavoro, tanti sacrifici, una preparazione durata tutta la stagione e poi in un attimo svanisce tutto. Vincenzo Nibali ha dovuto abbandonare il Tour de France in seguito ad una caduta causata da un tifoso sull’Alpe d’Huez e il dramma sportivo non è solo per lui, ma anche per tutto lo staff e i corridori della Bahrain Merida.

Tra questi c’è anche un inseparabile compagno di avventure, Franco Pellizotti, che a 40 anni sognava di correre il suo ultimo Tour portando lo Squalo in trionfo. Purtroppo non sarà così e il Delfino di Bibione ha scelto Instagram per mandare un messaggio commosso al siciliano e a tutti i suoi tifosi: “E poi ti rientra in camera, ti vede con gli occhi lucidi perché nel frattempo ripensavo a tutti i sacrifici fatti assieme, lontani dalle famiglie, dai bambini, perché sapeva che era il mio ultimo tour dopo 9 anni a cui non partecipavo. E lui consola me invece che sia io a consolare lui visto che è lui che domani dovrà tornare a casa. Recupera in fretta compagno d’avventure che la stagione è ancora lunga e ci sono altri obbiettivi da centrare!!! Da domani per noi del team Bahrain Merida inizierà un nuovo Tour de France ma sicuramente più cazzuti che mai!!!”.

Foto:Team Bahrain-Merida / @BettiniPhoto