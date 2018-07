Tour de France 2018, Dave Brailsford attacca: “Tifosi vergognosi. I francesi hanno la cultura dello sputo. Vogliamo rispetto”

Dave Brailsford si è letteralmente scagliato contro il pubblico francese durante la conferenza stampa che il Team Sky ha tenuto a Carcassonne nell’ultimo giorno di riposo del Tour de France. Il numero 1 della compagine britannica, infatti, ha attaccato brutalmente i supporter presenti alla Grande Boucle con delle frasi che sicuramente faranno discutere: “I nostri corridori sono stati bersaglio di azioni inaccettabili. Cose mai successe in altri Paesi: i tifosi italiani sono stati fantastici al Giro e non posso dire di meno degli spagnoli alla Vuelta. Evidentemente gli sputi appartengono alla cultura francese, a quanto pare in questa corsa è giusto sputare addosso agli uomini della Sky“.

Brailsford si riferisce ai diversi atti denigratori nei confronti soprattutto di Chris Froome che non è gradito in terra transalpina dopo il noto caso salbutamolo e la sua assoluzione. Il grande capo della corazzata britannica ha poi piazzato l’affondo finale: “Il Tour de France viene definito come il grande evento sportivo annuale più grande al mondo ma se vuole avere i corridori migliori allora li deve trattare con più rispetto. Altrimenti liberissimi di organizzare un Tour solo per squadre e corridori francesi“.













(foto Valerio Origo)