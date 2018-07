Tour de France 2018, Chris Froome: “Soddisfatto se vincerà la Sky”. Geraint Thomas sogna: “Voglio restare in giallo…”

Giorno di riposo al Tour de France prima dell’inizio dell’ultima settimana al termine della quale conosceremo il vincitore della Grande Boucle. La battaglia sulle Alpi ha ormai delineato la classifica: Geraint Thomas in maglia gialla, Chris Froome lo tallona, Tom Dumoulin sembra essere l’unico capace di spezzare il dominio della coppia britannica. Proprio i due uomini simbolo del Team Sky si sono presentati nella consueta conferenza stampa del day-off, oggi tenuta all’Hotel Campanile di Carcassonne.

Froome, Campione in carica e desideroso di centrare la doppietta Giro-Tour a venti anni dalle gesta di Marco Pantani, si trova costretto a inseguire il compagno di squadra: “Se ci sarà un corridore della Sky sul podio più alto a Parigi, sarò soddisfatto. Ora siamo primo e secondo, quindi non tocca a noi attaccare. Spetta ai nostri avversari cercare di metterci in difficoltà e noi correremo di conseguenza“.

Thomas non si aspettava di essere davanti a tutti, sulla carta doveva essere il gregario del keniano bianco e invece indossa il simbolo del primato dopo aver conquistato anche due successi di tappa. Il gallese non vuole smettere di sognare: “Più ti avvicini al traguardo finale, più hai voglia di restare lì con la maglia gialla sulle spalle, ma non penso ancora a vincere, preferisco andare avanti giorno per giorno“.

Tutto si deciderà dunque nelle ultime tappe sui Pirenei e nella cronometro di sabato che precede la passerella sui Campi Elisi di Parigi. La coppia britannica prosegue in armonia ma Thomas ha voluto chiudere con una battuta: “Siamo sempre andati d’accordo, finora…“. Cosa deciderà di fare il Team Sky?













(dichiarazioni da tuttobiciweb)

(foto Pier Colombo)