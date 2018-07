Tiro con l’arco, Coppa del Mondo Berlino 2018: l’Italia raccoglie due terzi posti nel compound con Marcella Tonioli e con la squadra maschile

La nazionale italiana di tiro con l’arco, impegnata a Berlino nella quarta tappa di Coppa del Mondo, riesce a conquistare due podi nel compound grazie alle vittorie di Marcella Tonioli e della squadra maschile nelle finali per il bronzo disputate oggi.

In mattinata la compagine degli uomini del compound formata da Sergio Pagni, Elia Fregnan e Valerio Della Stua ha sconfitto la Russia dopo una sfida molto equilibrata che si è decisa solo all’ultima freccia. Gli azzurri hanno dovuto rincorrere nel punteggio a lungo a causa dell’ottima prima metà di gara dei russi (118-115 dopo 2 voleè), ma sono rimasti attaccati al match in attesa di un calo degli avversari che è puntualmente arrivato nella terza frazione. Le squadre hanno così cominciato l’ultima voleè in parità a quota 174, per poi chiudere il confronto sul 230-230 in un primo momento, visto che la penultima freccia azzurra (inizialmente conteggiata 9) viene rivalutata in un dieci, assegnando così il successo agli arcieri nostrani.

Nel primo pomeriggio è giunto il momento della finale per il bronzo tra la nostra portacolori Marcella Tonioli e la turca Yesim Bostan. La partita rimane in equilibrio nelle prime due voleè (29-29, 28-28), ma nella seconda parte di gara Tonioli accelera con sei dieci consecutivi che danno due punti di vantaggio all’italiana prima dell’ultimo parziale. Bostan non si arrende e mette pressione all’azzurra con un 30, ma l’arciera del Bel Paese si dimostra freddissima e contiene la rimonta della turca con un 29 che è sufficiente per chiudere al terzo posto la tappa tedesca di Coppa del Mondo.

Domani si svolgeranno le finali dell’arco olimpico, in cui non ci saranno azzurri impegnati.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: World Archery – Sergio Pagni