Tiro a volo, Emirates Green Cup 2018: nel trap vince Simone D’Ambrosio, terzo Erminio Frasca

Nella Emirates Green Cup garrisce il tricolore: il trap italiano si conferma in forma in vista degli imminenti Europei di Leobersdorf e mette a segno importanti vittorie. Nelle finali del trap successi per Simone D’Ambrosio ed Alessia Iezzi, con bronzi per Erminio Frasca e Giulia Pintor. Tra i team bronzo per gli uomini, oro per le donne.

Nel trap maschile vince Simone D’Ambrosio, che in finale, con 47/50, batte il russo Nikita Egorov, che si ferma a quota 44/50. Terza piazza per l’altro azzurro Erminio Frasca, che viene eliminato con lo score di 35/40. Nella classifica a squadre vittoria della Russia con 359 davanti a Kuwait ed Italia (Frasca-Fabbrizi-Prosperi) a quota 358, ma con gli azzurri terzi per aver fatto peggio nell’ultima serie.

Nel trap femminile Alessia Iezzi trionfa con 43/50 battendo la kazaka Sarsanku Risbekova, che chiude con 40/50, mentre terza è Giulia Pintor, che si ferma a 32/40. Nella classifica a squadre altra vittoria dell’Italia (Iezzi-Pintor-Stanco) con 343, davanti al Kazakistan con 339 e all’India con 338.













Foto: Albano Pera

roberto.santangelo@oasport.it