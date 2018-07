Tiro a segno, Niccolò Campriani apre ad un clamoroso ritorno: “Quello di Rio 2016 non sarà stato il mio ultimo colpo”

Sarebbe una notizia sensazionale, se confermata poi dai fatti, quella di un possibile e clamoroso ritorno alle gare di Niccolò Campriani, paventata in modo sibillino dallo stesso atleta in un’intervista a “Nazione-Carlino-Giorno“, nel quale l’olimpionico di Rio nel tiro a segno afferma che in futuro potrebbe tornare a sparare.

Ora Campriani lavora al CIO: “Si tratta di un ruolo di grande responsabilità. Ti rendi conto che le decisioni che prendi influenzano la vita di comunità di atleti. Non vedo l’ora di dar vita ad un progetto mio. Ce ne sono già diversi in ballo ma ogni giorno cerco di dare il mio contributo“. L’ingegnere si è tolto tantissime soddisfazioni in carriera: “Ho disegnato la mia carabina, quella con cui ho vinto a Rio. (L’essere ingegnere, ndr) Mi ha aiutato ad essere metodico nei miei allenamenti. Sicuramente ha giocato un ruolo importante“.

Il lato umano resta però l’aspetto più importante: “Una cosa che devo al mio sport è aver conosciuto Petra (Zublasing, ndr), così come aver condiviso qualche week end in più con mio padre. I ricordi più belli che ho sono legati alle persone. Petra è la tiratrice più forte che abbia mai conosciuto“.

Dopo Rio, Campriani non ha più sparato un colpo in gare ufficiali. Quello che gli è valso il titolo olimpico è stato l’ultimo a partire dalla sua carabina: “No, assolutamente. Non sarà l’ultimo e non può esserlo“. Mistero fitto però su un suo possibile ritorno: “Forse l’ho già tirato e non l’ho mai detto. In ogni caso dovrà accadere in un poligono in cui ho iniziato, con una carabina arrugginita che non deve tirare un colpo dritto. Non si deve puntare per forza al 10. La chiave è avere la passione per il proprio sport“.













Foto: UITS

roberto.santangelo@oasport.it