Tennis, WTA Bucarest 2018: Jasmine Paolini lotta un set poi cede di schianto a Laura Siegemund

Niente da fare per la nostra Jasmine Paoloni nel primo turno del WTA di Bucarest (Romania). Sulla terra rossa rumena la giovane azzurra è stata sconfitta dalla tedesca Laura Siegemund (n.264 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-0 in 1 ora e 27 minuti di partita. Dopo un primo set giocato a buon livello dall’azzurra, nel secondo parziale la 22enne di Castelnuovo di Garfagnana ha ceduto di schianto alla rivale, dovendo salutare anzitempo il torneo.

Nel primo set l’avvio di Jasmine non è dei migliori: break in apertura e subito costretta ad inseguire. L’azzurra però reagisce bene al momento di difficoltà infliggendo alla teutonica una serie di tre giochi a zero, condita da due break che la portano a comandare le operazioni sul 3-1. Sfortunatamente la resa al servizio non è all’altezza della situazione per la Paolini: una seconda troppo morbida è bersaglio semplice da inquadrare dalla Siegemund, che così strappa due turni di battuta consecutivi all’italiana. Il break di vantaggio dà fiducia alla tedesca che chiude la frazione sul 6-4.

Nel secondo set si assiste ad un soliloquio della 30enne nativa di Filderstadt che, approfittando di un calo evidente di Jasmine, domina da ogni zona del campo lo scambio, senza dare modo alla tennista del Bel Paese di organizzare una valida difesa. Forte del 75% di punti di vinti al servizio e del 63% in risposta, la teutonica chiude sul 6-0.













Foto: comunicato Federtennis