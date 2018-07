Tennis: Roger Federer si lega ufficialmente al marchio Uniqlo. Il campione svizzero ha concluso il suo contratto ventennale con la Nike

Roger Federer ha iniziato in maniera brillante la propria avventura a Wimbledon. La vittoria contro il serbo Dusan Lajovic è stata netta: 6-1 6-3 6-4 in 1 ora e 21 minuti di partita.

Tuttavia la notizia del giorno non è il suo successo sul Centrale dei Championships ma l’ufficializzazione del nuovo sponsor personale. Oggi, infatti, il “Maestro” si è esibito con il nuovo completo di Uniqlo (marchio giapponese), confermando di aver concluso il contratto ventennale con la Nike.

Avevamo visto, infatti, Roger esordire con il celebre brand del “baffo” e osservarlo con una tenuta diversa fa effetto: “Abbiamo un accordo che il logo Rf tornerà a me. La Nike potrebbe velocizzare questo processo, sarebbe un bene per tutti”, ha affermato l’elvetico. Non sono stati rivelati i termini economici dell’accordo ma, stando a quanto si legge, questo cambio non è stato particolarmente gradito dagli investitori della Nike, osservando l’andamento del marchio statunitense in Borsa.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo twitter Wimbledon